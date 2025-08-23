Cevdet Yılmaz, KKTC Liderleri ile Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya gelerek iş birliğimizi daha da güçlendirecek projeleri değerlendirdik. Kardeşlik ve dayanışma temelinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda önceliğimiz, Kıbrıs Türkü'nün huzuru, refahı ve kalkınmasıdır. İki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda, Anavatan Türkiye olarak her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.