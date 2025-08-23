Cevdet Yılmaz, KKTC Liderleri ile Bir Araya Geldi

Cevdet Yılmaz, KKTC Liderleri ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile iş birliği projelerini değerlendirerek Kıbrıs Türkü'nün huzuru ve kalkınması için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya gelerek iş birliğimizi daha da güçlendirecek projeleri değerlendirdik. Kardeşlik ve dayanışma temelinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda önceliğimiz, Kıbrıs Türkü'nün huzuru, refahı ve kalkınmasıdır. İki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda, Anavatan Türkiye olarak her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.