Cevdet Yılmaz KKTC'de Resmi Temaslarda Bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de bir dizi açılış, ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere resmi temaslara başladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dizi açılış, ziyaret ve görüşmeler yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Ziyaretimiz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek, Karpaz bölgesinde yaşayan kardeşlerimizle buluşacak ve yarın Kıbrıs Türkü için çok önemli bir hizmet olan KKTC E-Devlet Mobil Uygulaması'nın tanıtım programına katılacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzuru, refahı ve kalkınması için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

