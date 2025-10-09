Haberler

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Temalı Belgeselin Tanıtım Programına Katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Kıbrıs temalı belgeselin tanıtım programında, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mücadelesinin önemini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT AVAZ tarafından hazırlanan 'Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma' belgeselinin tanıtım programını, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, TMT Mücahitler Derneği'nin kıymetli üyeleri, gazilerimiz ve vatansever Kıbrıs Türk halkının katılımı ile gerçekleştirdik. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın öncülüğünde, mücahitlerimizin ve Mehmetçiğimizin omuz omuza yazdığı destansı mücadele; Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini ve onurunu korumanın tarihidir. Erenköy'de, Geçitkale'de, her siperde vücut bulan bu direniş, özgürlük iradesinin simgesidir. Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi, Ana Vatan Türkiye'nin de kararlı desteğiyle, bugün Türk dünyasında güçlü bir konuma taşınmıştır. Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini savunmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü'nün varoluş iradesini gelecek nesillere taşıyacak güçlü bir hafıza niteliğinde bu anlamlı çalışmayı hayata geçiren TRT Avaz ve tüm TRT ailesine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

