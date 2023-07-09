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Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti

Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, askerlerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doha'daki temasları kapsamında Halid bin Velid Kışlası'nda konuşlu Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle bir araya geldi. Yetkililerden yapılan çalışmalara dair bilgi alan Yılmaz, daha sonra askerlerle birlikte öğle yemeği yedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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