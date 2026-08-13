Haberler

Cevdet Yılmaz, Irak Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'nı Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Irak Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'nı Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve yolsuzlukla mücadelede kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. Yılmaz, Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik öneme sahip gördüklerini belirterek, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Muhammed Ali Lami ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye-Irak ilişkilerini ve başta yolsuzlukla mücadele olmak üzere kurumlarımız arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Sayın Lami'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! Sıralamaya abi-kardeş damga vurdu
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı