Cevdet Yılmaz, Irak Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'nı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve yolsuzlukla mücadelede kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. Yılmaz, Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik öneme sahip gördüklerini belirterek, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini ifade etti.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti.
Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Muhammed Ali Lami ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye-Irak ilişkilerini ve başta yolsuzlukla mücadele olmak üzere kurumlarımız arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Sayın Lami'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.