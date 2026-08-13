Cevdet Yılmaz, Irak Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'nı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Muhammed Ali Lami ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye-Irak ilişkilerini ve başta yolsuzlukla mücadele olmak üzere kurumlarımız arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını stratejik önemde görüyor, devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Sayın Lami'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı