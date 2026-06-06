CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı