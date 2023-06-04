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Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olması Bingöl'de Sevinçle Karşılandı

Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olması Bingöl'de Sevinçle Karşılandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın memleketi Bingöl'de vatandaşlar sevinçle karşıladı.

YENİ Kabinede Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. 23, 24, 26 ve 27'nci dönemde Bingöl, 25'inci dönemde Diyarbakır milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Cevdet Yılmaz, 60'ıncı hükümette Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64'üncü hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63'üncü hükümette de Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Cevdet Yılmaz'ın yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de sevinçle karşılandı.

Vatandaşlardan Mehmet Zoroğlan, "Memleketimize, ilimize hayırlı olsun. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, vatanımızdan razı olsun, Cevdet Yılmaz'a Allah muvaffakiyetler versin. Bingöllüler olarak son derece mutluyuz. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Bingöl'ün bir Cumhurbaşkanı yardımcılığına sahip olması bir ilk" dedi.

Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Bilal Yalçın ise "Cevdet Yılmaz'ın hemşehrimiz olarak Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesine çok sevindik. Allah vatanımıza bereket versin. Allah vatanımıza hayırlı olanı nasip etsin. Cevdet Yılmaz ülkemizde bakanlık ve milletvekilliği yaptı, şimdi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Hayırlara vesile olsun" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Cevdet Yılmaz Bingöl Politika Haberler

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