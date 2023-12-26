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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, şehit askerler için Milli Savunma Bakanı'na taziye ziyaretinde bulundu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammed Emin Akbaşoğlu da katıldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammed Emin Akbaşoğlu, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yaşar Güler AK Parti Güvenlik Politika Haberler

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