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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Rahmi Koç'un sözlerine tepki Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, farklılıkların zenginlik olduğunu ve eşit vatandaşlık ilkesinin esas olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
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