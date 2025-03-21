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Cevdet Yılmaz'dan Provokatif Söylemlere Sert Tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, provokatif söylemlerle sokakları terörize etmeye çalışanlara karşı çıkarken, yargı süreçlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, provokatif politikaların toplumsal kutuplaşmayı artıracağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini marjinal siyaset anlayışıyla sokağa yönlendiren anlayışın, CHP'de sorumlu siyaset yapanlar dahil ülkenin huzurunu ve kamu düzenini savunan herkesi rahatsız ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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