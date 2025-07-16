Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, bu durumun bölgedeki istikrar ve huzura tehdit oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini savunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemdedir. Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir" dedi.

'SURİYE HALKININ HUZURUNU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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