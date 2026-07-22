Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz Emekli Hava Pilot Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar diliyorum."