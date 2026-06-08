Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ara seçim açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın elde ettiği başarılı sonuçları tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleşen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum. Güvenini bir kez daha gösteren aziz milletimize şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım'ı aradı

İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm

Füzelerin ardından ABD'den diplomatik karar: Konsolosluklar kapandı
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti

İran'ın misillemesi ağır oldu! İsrail'in kalbini böyle vurdular
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı

İran füzeleri İsrailli bakanı küplere bindirdi! Çağrısı Netanyahu’ya