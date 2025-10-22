Cevdet Yılmaz: Batı Şeria İşgal Altında

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Batı Şeria, işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Şeria, işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir. Filistin Devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.