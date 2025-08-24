Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi siyasette geniş yankı uyandırırken, kulislerde "İzmir'den aday olacak" yönünde söylentiler gündeme geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında yaptığı açıklamada Çerçioğlu'nun bu iddialara ilişkin özel yanıtını paylaştı.

"HABERLER MANİPÜLATİF NİTELİKTE"

Burhan, Çerçioğlu'nun parti değişikliği sonrası CHP içinde tartışmaların arttığını belirterek şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle birlikte CHP'de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu'na yönelik ciddi manipülasyonlar yapmaya başladı. Özellikle İzmir için söz alarak geçtiği iddiaları tamamen dezenformasyondur. Seçimlere 4 yıl var, siyasette bu süre içinde çok şey değişebilir. Ancak bu tarz haberler manipülatif nitelikte."

ÇERÇİOĞLU: AYDIN'A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Burhan, iddiaları bizzat Çerçioğlu'na da sorduğunu belirterek, "Kendisi 'Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın'a hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.