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Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının adı: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlük

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Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' adıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklif, komisyona ve ardından Genel Kurul'a gidecek.

Çerçeve yasanın adı belli oldu.

Terörsüz Türkiye kapsamında yasa çalışmalarında sona gelindi ve yasa teklifi imzaya açılmıştı. Çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Yasa teklifi 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması' adıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak ve komisyona gönderilecek. Daha sonra da TBMM genel Kurulu'na gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Çerçeve yasa dün itibariyle imzaya açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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