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Çerçeve Yasa Görüşmeleri Başladı, İYİ Parti Tepkili

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12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. İYİ Partili vekiller kapı önünde bekleyip tepki gösterdi, iktidar-muhalefet arasında tartışmalar yaşandı.

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı.

Adalet Komisyonu çerçeve yasa olarak bilinen 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

Görüşmeleri başlamadan İYİ Parti milletvekilleri bir saattir komisyon toplantı salonu kapısında beklediklerini belirterek, kapının açılmasını istediler. Ayrıca kapı açılmayınca da salonun kapısına vurdular. Zaman zaman iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında da tartışmalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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