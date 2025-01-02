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Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

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Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende karşı karşıya gelen Müsavat Dervişoğlu ve Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU SELAMLAŞMADI

Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O anlarda karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun selamlaşmaması dikkat çekti.

Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

"GELSİN BU KÜRSÜDE KONUŞSUN DEMEK..."

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik Meclis çağrısıyla ilgili "Gelsin bu kürsüde konuşsun demek, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemek demektir. Buna benzeyen birçok şeyi bu zamana kadar yaptı ve konunun doğru alanlarda tartışılmasının önünü kapattı. Yoksa salt milliyetçi reflekslere bağlı olarak şiddetli bir karşı duruş sergilemiş değilim. İmralı'da tecrit altında bulunan birinin, Meclis kürsüsüne daveti eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun arkasında hangi amaç olabilir düşüncesinden hareketle, toplum düşünceye sevk edildi" ifadelerine yer vermişti.

Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVEFA:

Püsküvüt Dedem DEMLE tokalaşır artık. Yeni trend DEMLENME!!!

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Sayın Bahçeli'yi Kürtler olarak seviyor ve sayıyoruz, Barış için kalkan bir el bizim için her zaman kıymetli ve değerlidir. musavvvat kim !

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Haber YorumlarıFerhat Sarıçiçek:

HDP DEM Lİ OLSA BOYNUNA SARILIRDI..

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

MHP artık Bebek katilleri ile kucaklaşıyor. Rahmetli Türkeş bunu duysa topunu Sibirya ya sürerdi. Ayıp ve günah MHP nin yaptığı.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bunların cenazesi ne zaman olacak inşallah en hisa zamanda

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Apomu öldu bahceli cok uzgun.

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

cocuk katılllerıylen selamlasırlar opusup koklasırlar

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Haber Yorumlarırahmi yurt:

Mamaları elinden alınacak diye Fetöcü ve CHP liler nasıl da telaşlı. Bunun yeni bir çözüm süreci olmadığını olamayacağını bal gibi bildikleri halde DEM oylarını belediye seçimlerinde alamayacaklar diye Bahçeli ye çamur atma yarışındalar. MHP li olarak bizler her şeyin farkındayız. Bahçelinin ne yapmak istediğini de gayet iyi biliyoruz. İsrail uşakları bunu anlayamaz.MHP ve Bahçelinin tek istediği Türkiye’nin ilelebed payidar olmasıdır.Koltuk makam çıkar değil istediğiniz kadar kudurabilirsiniz.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

rahmi yurt: asın diye ip atan ben miydim:)) O zaman Türkiye'nin ilelebet payidar olmasını düşünmüyor muydu? Bir terörist ilelebet payidar kalmamızı engelleyecekse yıkılalım yok olalım

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Haber YorumlarıSerkan Tufan:

rabbim atesini bol eylesin inşallah

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