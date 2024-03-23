Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken ASAL Araştırma, CHP'nin kalesi İzmir'de 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 10 PUAN

Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5'lik kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 35.8'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'nin 6.9 ile yarışa havlu attığı görülürken, DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise ankete katılanların yüzde 5.3'ünün desteğini alabildi.

%45.5 Cemil Tugay ~ CHP

%35,8 Hamza Dağ ~ AKP

%6,9Ümit Özlale ~ İYİP

%5,3Akın Birdal ~ DEM

%2,2Naşit Birgüvi ~ ZP

%1,2Cemil Arıkan ~ YRP

2019'DA FARK 20 PUANDI

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı yüzde 58.1, AK Parti'nin adayı ise yüzde 38.6'lık bir oy oranı almıştı. Aynı seçimde üçüncü sırada ise yüzde 1.1 ile Saadet Partisi yer almıştı.