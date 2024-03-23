Üye Girişi
Haberler

Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken ASAL Araştırma, CHP'nin kalesi İzmir'de 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 10 PUAN

Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5'lik kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 35.8'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'nin 6.9 ile yarışa havlu attığı görülürken, DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise ankete katılanların yüzde 5.3'ünün desteğini alabildi.

  • %45.5 Cemil Tugay ~ CHP
  • %35,8 Hamza Dağ ~ AKP
  • %6,9Ümit Özlale ~ İYİP
  • %5,3Akın Birdal ~ DEM
  • %2,2Naşit Birgüvi ~ ZP
  • %1,2Cemil Arıkan ~ YRP

2019'DA FARK 20 PUANDI

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı yüzde 58.1, AK Parti'nin adayı ise yüzde 38.6'lık bir oy oranı almıştı. Aynı seçimde üçüncü sırada ise yüzde 1.1 ile Saadet Partisi yer almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cemil Tugay Hamza Dağ Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title