Cemil Tugay'ı PKK lideriyle karıştırdı, salondan 'ağız alışkanlığı' diye ses yükseldi

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin kazandığı Aliağa Belediyesi'nde 2. Oturum yapıldı. Sert tartışmalara sahne olan belediye meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül çok konuşulacak bir gafa imza attı.

CEMİL TUGAY YERİNE "CEMİL BAYIK" DEDİ

İbrahim Doğangül, İzmir Büyükşehir Belediyeye Başkanı Cemil Tugay'ın ismini bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından "Cemil Bayık" ile karıştırdı. CHP'li Doğangül'ü ifadesini MHP Grup Sözcüsünün uyarısının ardından düzelterek "Pardon, Cemil Tugay" dedi.

"AĞIZ ALIŞKANLIĞI"

Belediye tarafından canlı yayınlanan meclis toplantısında CHP'li üyenin sözleri sonrası salondan "Ağız alışkanlığı" diye ses duyuldu. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.