Cemal Enginyurt, Sinan Oğan'a bu fotoğraf üzerinden yüklendi: Seni tokatla manyak ettiler

2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan eden Sinan Oğan, dün akşamdan beri tepkilerin odağında yer alıyor. Bugün bir canlı yayına katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Oğan'ın 2014 yılında Meclis'te AK Partililerle yaptığı kavgayı anımsatarak "Ey Sinan Oğan seni bu AK Partililer tokatla çarpa çarpa manyak ettiler. Nasıl bir araya gelirsin bu adamlarla sen?" dedi.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayarak, "Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum." dedi.

"MANYAK ETTİLER SENİ"

Bu karar muhalefet kanadından birçok ismin tepkisini çekerken, dünya basını da haberlerinde Oğan'ın açıklamasına değindi. FOX TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, Oğan için çok sert ifadeler kullandı. Oğan'ın 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda AK Partili vekillerle yaptığı kavgayı ve çekilen fotoğrafı hatırlatan Enginyurt, "Ey Sinan Oğan seni bu AK Partililer tokatla çarpa çarpa manyak ettiler. Nasıl bir araya gelirsin bu adamlarla sen?" dedi.

"MHP'NİN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ"

MHP'de 40 yılının geçtiğini belirten Enginyurt, "Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeki xray cihazına Sinan Oğan'ın fotoğrafını koymuşlardır, Sinan o partide kapıdan içeri giremez! Bırak genel başkanlığı... Bir daha söylüyorum MHP genel merkezinde Sinan'ın resmi vardır! Ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP, öyle herkesin genel başkan olacağı bir yer değildir." ifadelerini kullandı.