Cem Şahin'den Yangın Spekülasyonlarına Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Türkiye'de meydana gelen yangınlarla ilgili yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınla mücadele nedir bilmez, anlamazsınız. Beş gündür gece gündüz hayatını riske eden, canla başla yangınla mücadele eden aslanların emeğini görmezden gelip atar tutarsınız. Bu aslanların uykusuz, yorgun bedenleriyle yaptığı mücadeleye destek yerine, moral ve motivasyon takviyesi yerine işiniz gücünüz tezvirat, spekülasyon. Hesap ne; 'Selden nasıl kütük kaparım?' Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Hava araçlarıyla yangınla mücadele nasıl olur, bu helikopterler, bu uçaklar hangi hava şartlarında nasıl işlev görür bilmezsiniz. Mücadele eden arslanların da insan olduğunu, duyguları olduğu hususuna da kayıtsızsınız" dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla Karabük'teki yangına müdahale ettiğini vurgulayan Şahin, "Devlet tüm imkanlarıyla Karabük'te. Bu böyle, bu bir gerçek. Varsa eksik, uygun üslupla tüm samimiyetinizle mücadele edenlerin enerjisini düşürmeden, motivasyonunu kırmadan söyleyin. Allah aşkına atın siyasetinizi çöpe ve her ne varsa mücadeleyi paçasından çeken. Olağanüstü bir mücadele var burada. Gözler kör, kulaklar sağır olmuşsa yere batsın siyasetiniz. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca hassasiyetinde olmanızı beklemiyoruz. Ama Allah aşkına durun. Size yalvarıyorum, ara verin. Yine de dileğim o ki Allah hepinizi ıslah etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA