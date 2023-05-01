Çelik'ten tarımsal destek açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, dünkü gezisinde Erzurum Yakutiye İlçesi'ndeydi. Çat kapı buluşmaları ve seçmen taraması çalışmalarına katılan Çelik, esnaf gezilerini de ihmal etmedi.

AK Parti'nin 20 yıllık hizmet döneminde özellikle tarımsal desteklemeler konusunda büyük hamleler yaptığına dikkat çeken Çelik, Erzurum'a ayrılan tarımsal destek ödemelerinde 20 yılda 13 kat artış olduğunu söyledi. 2002 yılında 34 milyon TL olan desteklemelerin 2022 sonu itibariyle 446 milyon TL'yi aştığına vurgu yapan Çelik, 20 yıllık hizmet döneminde bitkisel üretim desteklerinin de 261 milyon TL'yi aştığını kaydetti. 2002 yılında prim ödemelerinin sıfır olduğunu söyleyen Çelik bu rakamın 2022 yılı sonunda 2 milyon TL olduğunu anlattı. Çiftçilerin sorunsuz üretim yapabilmeleri için mazot maliyetlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını söyleyen Çelik, "2016 yılından itibaren mazot maliyetinin yüzde 50'sini destek olarak üreticilerimize biz ödüyoruz. Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyetini her üretim sezonunda hesaplayarak maliyetin yarısını üreticilere destek olarak ödüyoruz" dedi.

"Gübrede KDV'yi kaldırdık"

AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetleri boyunca tarım ve hayvancılığın gelişiminde büyük çalışmalara imza attığını söyleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, "Gübrede yüzde 18 olan KDV 10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ile kaldırılmıştır. Tarımsal üretim faaliyetinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimize havza bazlı destekleme kapsamında gübre destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, ülkemiz kaynakları kullanılarak, yerli imkanlarla üretilen organik gübre kullanımının artırılması için gübre desteğine ilave olarak; organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize 2019 üretim yılından itibaren organik ve organomineral gübre desteği verilmeye başlanmıştır" diye konuştu. - ERZURUM