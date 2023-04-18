Çelik; 'Aile destek sistemini hayata geçireceğiz'

Ak Parti Eski Kadın Kolları Başkanı Milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, seçim gezilerinin ilkini Aziziye İlçesi'nde gerçekleştirdi.

İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları teşkilat mensupları ile birlikte Aziziye'de Ilıca esnafını gezen Çelik, ertesi gün kuzey ilçelerine gitti. Uzundere İlçesi, Balıklı ve Cevizli mahallelerinde ev hanımlarıyla buluşan Milletvekili Adayı Çelik, önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağı müjdesini verdi. Ak Parti'nin sosyal ve kültürel alanda birçok değişime imza attığını söyleyen Çelik, "Partimiz dün olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri sonrasında da kadınların sosyal ve ekonomik anlamda sorunlarının takipçisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde tüm kesimler için müjde bulunmaktadır" dedi.

Gelir Seviyesi Asgari Hayat Standartının Altında Kalmayacak

Tortum'da mahalle muhtarları ile Birlik Sofrasında buluşan Milletvekili Adayı Çelik, kadınların emeklilik yaşlarının esnetileceğinin müjdesini verdi. Faizsiz kredi sağlanması konusunda da 14 Mayıs sonrasında yeni çalışmaların olacağını söyleyen Çelik, "Emeklilik yaşı kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek, yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. İşte AK Parti seçim Beyannamesi'nde yer alan kadınlara yönelik müjdelerimiz var. Tüm çabalarımız insanımızın rahatça yaşamasıdır" diye konuştu.

Çelik; Erzurum'da 6-0 Alacağız

Kuzey ilçelerinde ev ziyaretlerini de ihmal etmeyen Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde Erzurum'da 6-0 alacaklarını söyleyerek ev hanımlardan destek istedi. Çocuklarının geleceğini düşünen her kadının 21 yıllık referansı bulunan AK Parti'ye desteğini devam ettirmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "AK Parti artık kendisiyle yarışan bir siyasi kuruluş olmuştur. Ülkemizi adeta çığır açan projeleri ile çağ atlatmış bir partiyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu seçimler Türkiye Şahlanışının başlangıcı olacaktır" dedi. - ERZURUM