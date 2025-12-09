Haberler

Çekya'da Andrej Babis yeni başbakan olarak atandı

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri milyarder Andrej Babis'i yeni başbakan olarak atadı. Babis, 2017-2021 yılları arasında da başbakanlık yapmıştı ve muhalefette geçirdiği 4 yılın ardından iktidara döndü.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Prag Kalesi'nde düzenlenen törende, 3-4 Ekim'deki parlamento seçimlerini kazanan ANO partisinin milyarder lideri Andrej Babis'i başbakan olarak atadı. 71 yaşındaki Babis, ay sonunda kabinesinin atanmasının ardından merkez sağ hükümetten görevi devralacak.

Daha önce 2017-2021 yılları arasında Çekya Başbakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Babis, muhalefette geçirdiği 4 yılın ardından iktidara geri döndü.

Koalisyon anlaşması imzalanmıştı

Babis'in ANO partisi, seçimin ardından Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi ile AB ve NATO karşıtı, Rusya yanlısı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamıştı. - PRAG

