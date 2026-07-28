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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, F1 Macaristan Grand Prix'ini Foto Muhabiri Olarak Takip Etti

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, F1 Macaristan Grand Prix'ini Foto Muhabiri Olarak Takip Etti
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, fotoğrafçılık ve motor sporları tutkusuyla hafta sonu düzenlenen Formula 1 Macaristan Grand Prix'ine, FIA akreditasyonlu resmi foto muhabiri olarak katıldı. Özel güvenlik ekibi eşliğinde yarışı takip eden Pavel'in görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Pavel, daha önce de Le Mans, Moto GP, NASCAR ve Dakar Rallisi gibi etkinliklerde yer almıştı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, hafta sonu yapılan Formula 1 Macaristan Grand Prix'ini resmi foto muhabir olarak takip etti.

Fotoğrafçılığa ve motor sporlarına tutkulu olduğu bilinen Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Formula 1 Macaristan Grand Prix'ine foto muhabir olarak katıldı. Pavel, Cumartesi günkü sıralama turlarını ve pazar günkü yarışı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) akreditasyonuna sahip resmi bir foto muhabiri olarak takip etti. Yanında özel güvenlik ekibiyle görüntülenen Pavel, sosyal medyada viral oldu.

Pavel, daha önce Le Mans 24 Saat yarışında ve bu yılın başlarında Moto GP'ye katılmış, ayrıca NASCAR ve Dakar Rallisi için ABD ve Suudi Arabistan'a da seyahat etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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