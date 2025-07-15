Çekya, ABD'nin Ukrayna'ya silah alım planına katılmayacak

Çekya, ABD'nin Ukrayna'ya silah alım planına katılmayacak
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesinin ABD üzerinden NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah alımını içeren plana katılmayacağını açıkladı. Fiala, Ukrayna'ya yardım için alternatif projelere odaklandıklarını belirtti.

Çekya Başbakan Petr Fiala, Çekya'nın ödemelerin Avrupa ülkeleri tarafından yapılacağı Ukrayna'ya silah alımını içeren ABD planına katılmayacağının açıkladı.

Çekya, ABD üzerinden NATO aracılığıyla Ukrayna'ya tedarik edilecek olan ve ödemesinin Avrupa ülkeler tarafından yapılması öngörülen silah alım planına katılmayacak. Çekya Başbakan Petr Fiala, Çekya'nın Ukrayna'ya yardım etmek için başka projelere ve yollara odaklandığını belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya müttefiklerin finansmanıyla dünyanın dört bir yanından büyük kalibreli mermiler tedarik ettiğini belirtti.

"Ödemeyi Avrupa ülkeleri yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya tedarik edeceğini belirtmiş, "Artık Amerikalı vergi mükelleflerinin cebinden para çıkmayacak. Biz dünyanın en iyi füzelerini, en dayanıklı mühimmatını üreteceğiz. Ama ödemeyi Avrupa ülkeleri yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin NATO'ya teçhizat sağlayacağını ve bunların hızla savaş alanına gönderileceğini belirten Trump, bazı ülkelerin de kendi stoklarındaki ekipmanı Ukrayna'ya erken göndereceğini ve ABD'nin bu ekipmanları ikame edeceğini ifade etmişti. Trump, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füzeler de dahil çok sayıda mühimmat sağlanacağını belirtmiş, "Ukrayna'ya, Patriot füze bataryaları dahil olmak üzere yüzlerce birim silah ve mühimmat çok kısa süre içinde ulaşacak" demişti. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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