Zonguldak'ın Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Çaycuma ve Kdz. Ereğli'de Erdoğan coşkusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde kutlamalar başladı. Kdz. Ereğli ilçesinde araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu. Vatandaşlar sahil boyu kutlamalara katıldı. Çaycuma ilçesinde de kutlamalar gerçekleştirildi.