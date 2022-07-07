Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü halkı belediye sınırlarına dahil olmak için köyde imza topladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü halkı belediye sınırlarına dahil olmak için köyde imza topladı. İmza toplayan vatandaşlar belediye sınırlarına geçmek için gün saymaya başladı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü halkı, belediye sınırlarına dahil olmak için çalışma başlattı. Bin 158 nüfusa sahip olan köyde toplamda yaklaşık 638 imza toplandı. Köyün çoğunluğu belediyeye geçmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Köyde Hacıoğlu, Cinağa, Mansur Kadıoğlu, Katırcı Ahmetler ve Arıcıoğlu olmak üzere 5 mahallesi bulunan Kayıkçılar köyü topladıkları 638 adet imzayı Çaycuma Belediyesi'ne teslim etti. Toplanan imzaların belediyeye tesliminin ardından Kaymakamlıkça alınan kararla birlikte köyde referandum için sandık kurulacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Zonguldak Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title