GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül Buluşması

GAP Havalimanında günün fotoğrafını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile yeniden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül verdi. Son dakikaya kadar ismi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mehmet Canpolat'ın havalimanında Beyazgül ile sarılarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül için GAP Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Dün gerçekleştirilen törene yüzlerce kişi katılırken, ismi Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Beyazgül'ü karşılayanlar arasında yerini aldı.

2002 yılından beri mensubu olduğu AK Partinin dava bilinciyle teşkilatın her kademesinde yer alan Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sarılarak aralarına soğukluk koymak isteyenlere en güzel yanıtı verdi. Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanlığı önündeki programda da Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanında durdu. - ŞANLIURFA