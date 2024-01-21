Üye Girişi
Haberler

GAP Havalimanında Mehmet Canpolat ve Zeynel Abidin Beyazgül Buluşması

Güncelleme:
Abone Ol

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP Havalimanında buluştu. Canpolat, Beyazgül'ün adaylığına destek verdi ve birlikte poz verdi.

GAP Havalimanında günün fotoğrafını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile yeniden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül verdi. Son dakikaya kadar ismi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mehmet Canpolat'ın havalimanında Beyazgül ile sarılarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül için GAP Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Dün gerçekleştirilen törene yüzlerce kişi katılırken, ismi Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Beyazgül'ü karşılayanlar arasında yerini aldı.

2002 yılından beri mensubu olduğu AK Partinin dava bilinciyle teşkilatın her kademesinde yer alan Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sarılarak aralarına soğukluk koymak isteyenlere en güzel yanıtı verdi. Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanlığı önündeki programda da Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanında durdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zeynel Abidin Beyazgül Mehmet Canpolat Şanlıurfa AK Parti Yerel Haberler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title