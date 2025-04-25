Çankırı Kitap Günleri'nde Kitap Severlerle Buluşma

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen söyleşide konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da güzel bir atmosferde bir araya geldiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, "Bu vesileyle hem mesai arkadaşımız, üstadımız hem de dava ve yol arkadaşımız yazar, avukat Bahadır Yenişehirlioğlu Bey ile bugün sizlerle bir arada olma imkanını yakaladık. Bundan dolayı gerçekten bahtiyarız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de etkinliklerin artarak devamı noktasında hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Gençlerle, çocuklarla ve anne babalarıyla büyük bir aile olduklarının altını çizen Akbaşoğlu, "Tabii ki en nihayetinde bir insanlık alemi olarak da sekiz milyarlık küresel anlamda bizim bu medeniyet değerlerimizin ulaştırılması gereken ve bütün dünya çocuklarının başta Gazze olmak üzere yeryüzünün her köşesinde okumaya, okutmaya, anlamaya, düşünmeye, uygulamaya ve kardeşlikle yardımlaşmaya imkan tanıyacak bir küresel düzeni birlikte inşa etmeye de her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"Bizi zenginleştiren kitaplardır"

Yenişehirlioğlu, Akbaşoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen söyleşide yaşadığı zorlukları anlattı.

Kişisel gelişim yollarının en güzelinin roman okumak olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Edebiyatın en güçlü dalıdır romancılık. Romanlar, bize farklı coğrafyaları, farklı insanları, farklı insan ilişkilerini, sosyolojik, psikolojik birçok boyutu, inanamayacağınız kadar bizi zenginleştiren kitaplardır ama gerçek edebiyattan bahsediyorum. Mutlaka hayatınıza şunu geçirin, dünya klasiklerini okuyun, Türk klasiklerini, şark klasiklerini, garp klasiklerinden en azından iki-üç kitap okumuş olun. Eğer bu dediğimi yaparsanız ki mutlaka yapanlarınız vardır içinizde, kendinizdeki farklılığı hissedeceksiniz. İşte bu sebeple birincisi düzenlenen Çankırı Kitap Fuarı bunun için bir vesile. Bana göre bir bölgede yapılacak en güzel hizmetlerden biri kültür faaliyetlerini çoğaltmak. Kitap fuarı o açıdan önemli."

Öğrencilere okul kitaplarının dışında ayda en az üç kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Yenişehirlioğlu, "Bu, zaman içerisinde daha da çoğalacak ve okumak bizi güzelleştirecek, güçlendirecek, kendimize inancımızı artıracak." dedi.