Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'da Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törende komandoların silahlı gösterileri izleyenleri mest etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Çankırı'da da valilik tarafından koordine edilen programda, bulvar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar caddeleri doldururken, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte törene katılanların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları gösterileri ile devam eden tören, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin silahlı gösterisi ve resmi araç konvoyu ile sona ererken, izleyicilerden büyük alkış topladı.

"İnşallah bizim torunlarımız, 300., 400. marşları da yazacaklar"

Programda konuşan Vali Taşolar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetimizi kurdukları zaman, o günün büyük devletlerinden birinin ünlü başbakanı, hatta siyasi hayatının uzunluğuyla, bilgisi ve maharetiyle ünlü bir başbakanı, 'Kemal'in kurduğu Cumhuriyet, 10 yıl bile yaşayamaz' demişti. Biz önce 10. Yıl Marşı'nı yazdık, sonra 50. Yıl Marşı'nı yazdık, şimdi de çok şükür 100. Yıl Marşı'nı yazıyoruz. İnşallah bizim torunlarımız, 300., 400. marşları da yazacaklar" diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI