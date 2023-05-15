Çankırı'da AK Parti ve MHP 1'er milletvekili çıkardı

ÇANKIRI'da, resmi olmayan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre AK Parti ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

ÇANKIRI'da, resmi olmayan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre AK Parti ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

144 bin 130 seçmene sahip Çankırı'da toplam 701 sandıkta oy kullanıldı. Çankırı İl Seçim Kurulu verilerine göre kullanılan 128 bin 418 oydan 125 bin 461'i geçerli sayıldı. AK Parti 53 bin 444 ile yüzde 42.50, MHP 39 bin 236 ile yüzde 31.27 oy aldı. AK Parti'den mevcut milletvekili ve grup başkan vekili olan Muhammet Emin Akbaşoğlu (55) ile MHP'den Pelin Yılık (43) milletvekili seçildi. 22 bin 355 ile yüzde 17.82'de kalan İYİ Parti ise milletvekili çıkaramadı.