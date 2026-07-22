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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

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Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Daha önce 24 kişi tutuklanmıştı.

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 3 şüphelinin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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