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Çankaya Belediye Başkanlığı görevi devredildi

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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 65,26'sını alarak Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Hüseyin Can Güner, görevi Alper Taşdelen'den devraldı.

Belediyede yapılan devir teslim töreninde konuşan Alper Taşdelen, 10 yıl boyunca Çankaya'ya hizmet etme onuruna ulaştığını dile getirerek, bu sürenin sonunda anlı ak, başı dik şekilde görevi devrettiğini söyledi.

Tekrar aday gösterilmeyen bazı belediye başkanlarının ya başka partilere gittiğini ya da bağımsız aday olduklarını belirten Taşdelen, "Ben ise Hüseyin Can kardeşim aday ilan edildikten bir saat sonra hemen şunu yazdım, 'Ben, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onurla ve gururla' Onun için ilk günden şu ana kadar partimin, yeni başkanımızın yanında olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Taşdelen, Güner'in Çankaya'yı daha yukarılara taşıyacağına inandığını ifade ederek, başarı diledi.

"Bize önemli bir sorumluluk düşüyor"

Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise önceki dönemlerde de Türkiye'de genç belediye başkanlarının göreve geldiğini ancak bu dönemde sayının arttığını belirtti.

Bunun, aynı zamanda kendilerine düşen sorumluluğu da arttırdığını ifade eden Güner, "Daha dikkatli olmak, partimize, ülkemize daha çok katkı sağlamak için bize de önemli bir sorumluluk düşüyor. Ben, bu sorumluluğun da bilincindeyim. Tüm arkadaşlarımız da öyle." diye konuştu.

Hüseyin Can Güner, belediyelerde artık 30'lu yaşlardaki gençlerin görevde bulunduğunu belirterek, bu kararlarından dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Parti Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taşdelen ve Güner, birbirlerine çiçek hediye etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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