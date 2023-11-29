Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Muhtarlarla Buluştu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda muhtarlarla bir araya geldi. Sandıkçı, Canik'e değer katma hedefinden taviz vermeyeceklerini belirtti ve ilçeye yeni yatırım ve projeler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulunda muhtarlar ile bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'e değer katma hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Genel kurulda muhtarlarla sohbet eden ve problemlerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. İlçeye yeni yatırım ve projeler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı, "Muhtarlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Canikimize yakışır eserleri kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Canik en gözde şehirler arasında yerini almaktadır"

Canik'te muhtarlarla istişare halinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin her köşesinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Canik'imize üstyapıdan, altyapıya, eğitimden, spora kadar her alanda yeni yatırımlar kazandırdık. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı muhtarlarımızla istişare halinde sürdürdük. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinledik. İlçemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin koşturduk. Canik, yükselen değeri, değişen ve yenilenen kimliği, kazandığı değerle bugün en gözde şehirler arasında yerini almaktadır. Canik'e daha çok değer katma hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. İlçemizin değerine değer katacak proje ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, MHP Canik İlçe Başkanı Süleyman Baltacı, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN