Candaş Tolga Işık'ın sorusu Murat Kurum'u kızdırdı: Sizin kafanız başka yerde

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. İstanbul'da seçimi kazanması durumunda neler yapacağını anlatan Murat Kurum ile Candaş Tolga Işık arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.

"SİZİ ÇOK GERGİN GÖRDÜM"

Yayın sırasında reji ekibinin ekrana yansıttığı görüntülere kızan Candaş Tolga Işık, "Ben size görüntü verin demeden vermeyin" diyerek tepki gösterdi. O anlarda Murat Kurum, "Sizi çok gergin gördüm" diyerek güldü. Bu anlarda Işık ise "Gergin değilim" diyerek Kurum'a yanıt verdi.

"SİZİN KAFANIZ BAŞKA YERDE"

Program akışında Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve İstanbul depremine hazırlık konusunda vaatlerini sıraladığı sırada araya giren Işık, "Neden bunları Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunuz dönem yapmadınız?" sorusunu yöneltti. Bu soruya karşılık olarak Murat Kurum, "Az önce anlattım ama bir daha anlatayım" diyerek güldü ve "Az önce anlattım ama dinlemediniz galiba. Sizin kafanız başka yerde" ifadelerini kullandı.