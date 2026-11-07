Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifasını kurultay delegeliği tartışmasına bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifasını kurultay delegeliği tartışmasına bağladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Candan Yüceer, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Yüceer, istifasını hasta yatağında olduğu dönemde kurultay delegeliği tartışması ve yol arkadaşlığı hukukunun çiğnenmesi gerekçesiyle açıkladı; önceliğinin Tekirdağ'a hizmet olduğunu belirtti.

TEKİDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı yazılı açıklama ile Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" ifadelerini kullandı.

Yüceer, "Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık; Tekirdağ" diyerek, şöyle devam etti:

"Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ'ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ'ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ'a hizmettir, Tekirdağ'ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ'ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ'a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. ve bütün gücümle Tekirdağ'ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

Candan Yüceeer, 24 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye katılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı

Sürücüler dikkat! İstanbul yönü 5 gün kapalı
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler

Süper Lig ekibinin başkanı, Fenerbahçe'yi karşısına aldı
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları14

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

Hayatının baharındaki Ayşe kurtarılamadı, 3 kişi yaşam savaşı veriyor
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz17

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! 'Ayağımı küçültün' diyen bile var

Uyarı cerrahlardan! Gençler artık karne hediyesi olarak bunu istiyor
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu

Bu kış çetin geçecek! Bir gecede çok sayıda il beyaza büründü