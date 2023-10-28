Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

Çanakkale Valiliği önünde Cumhuriyet'in 100. yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve birçok kişi katıldı.

Çanakkale'de, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çanakkale Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtında saat 13.00'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi'nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE