Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonet ve minibüste Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonet ile minibüste Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Körüktaşı ve Tavaklı köyleri sahil kesiminde 10 BZ 933 plakalı kamyonet ile 17 GC 480 plakalı minibüsü durdurdu. Her iki araçta yapılan kontrollerde 17'si kadın, 27'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 64 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri İ.K., M.L., N.I. ve Y.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürürken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.