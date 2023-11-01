Çanakkale'de 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile bir organizatörü yakaladı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

Ayvacık'ta 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Babakale Köyü'nde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 PG 766 plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile organizatör İ.K. yakalandı. Araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör İ.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 12 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.