Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı

Çanakkale'de 2002 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini sürdüren Ülgür Gökhan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 21 yıllık görev sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Çanakkale'yi barışın ve özgürlüklerin kenti haline getirmeye çalıştıklarını belirten Gökhan, "2002 yılından bu yana sürdürdüğüm belediye başkanlığı için yaklaşan seçimlerde aday olmama kararı verdim. Böylesine özel, önemli, dünya tarihinin akışını değiştirmiş bir kentin mutlu, modern, uygar Çanakkalelilerin belediye başkanı olma ayrıcalığına 21 senedir beni layık gören tüm hemşehrilerime, partime teşekkür ve minnet borcunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Gökhan'ın konuşması sırasında eşi Hale Gökhan, gözyaşlarını tutamadı.