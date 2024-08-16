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Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Bir hayli gergin başlayan oturumda Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde sarf ettiği sözler sonrası tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma iki kez ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı.

KURTULMUŞ, BOZDAĞ'IN YÖNETMESİNİ İSTEDİ

Muhalefet partilerinin verdiği ortak dilekçe üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel Kurul'u CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın yönetmesi bekleniyordu. Ancak Kurtulmuş, olağanüstü oturumu AK Partili Bekir Bozdağ'ın yönetmesini istedi.

MUHALEFET SIRALARI İTİRAZ ETTİ

TBMM Olağanüstü Oturumu Bekir Bozdağ başkanlığında başladı. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının da Bekir Bozdağ'ın Meclis'e başkanlık yaptığı oturumda okunduğunu hatırlatarak Bozdağ'ın oturuma başkanlık yapmamasını istedi. Bunun üzerine usül tartışması başladı.

TARTIŞMAYLA BAŞLADI, ARA VERİLDİ

Oturumda söz alan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. 15 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan oturuma Ahmet Şık'ın sözleri sonrası tansiyonun yükselmesi üzerine yeniden ara verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Şerafettin Can Atalay Milletvekili Ahmet Şık İstanbul 3-sayfa Sözler Kavga Hukuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (15)

VEFA:

Ahmet Şık adamdır. Bravo!..

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elazığ:

millet vekilligi dokunulmazlıgı kalkmalı

55
10
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nesat surgun:

izmir yaniyo meclisin derdi can atalay.

35
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Adem Karakuz:

İşte bizi temsil eden seçilmişler

33
6
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nesat surgun:

izmir yaniyo meclisin derdi can atalay..

16
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Mehmet Elma:

??. diyecek bişey bulamyorum oturup birlikde çözecegimiz biseyi kavgayla çözersek sokakdaki insanlar nasıl çözecek meclisdeki anlaşma halka yansır

19
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Kadir Yılmaz:

özgür özelin ayağı dün kırıktı bügün iyileşmiş

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Zamanla Akıllanan Adam:

terörist sevicilerin sayısı giderek azalıyor.

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bekir yapici:

kim hakli kim haksiz beni irgalamiyor, ancak mecliste bile hak hukuk ve anayasianin taninmamasi kabul édilemez halk olarak partilerden bagimsiz tepki vermeliyiz cünki o meclis Türkiye ve halkini temsil adiyor bir partinin binasi degildir mecliste bile demokrasi yoksa ülkenin bu halde olmasi kimsenin kanun tanimamasi normal degilmi, ayrica meclisi meclis baskaninin veya siradaki gülizar bicer karacanin yönetmesi gerekirdi bekir bozdagin degil bu bile meclisin vasayet altinda oldugunu gösteriyor.

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bekir yapici:

milletce hepimizin gözü aydin meclis sayesinde dünyaya bir sefer daha sesimizi duyurduk,ve dünyaya Türkiye demokrasini ne halde oldugunu bir sefer daha dünyaya gösterdik bu Türkiye büyük millet meclisine yakismiyor deniyor peki Türkiye halkina o meclisin icindeki 600 haybeci yakisiyormu, iste o yüzden millet avrupada oldugu gibi kendi vekilini kendi secmeli parti baskanlarinin degil o zaman calisir ve yararli olurlar halka hesap verirler

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