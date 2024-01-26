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Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

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Seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği camide bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, İmamoğlu'na "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu da vatandaşa "Camide hava atmam birileri gibi. O yaradan ile benim aramda" sözleriyle karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de cuma namazı için gittiği camide vatandaşlardan birinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geliyorsun?" sorusuna İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum." yanıtını verdi.

"YARADAN'A DUA ETMEYE GELİYORUM"

İmamoğlu, vatandaşın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna ise "Yaradan'a dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" sözleriyle karşılık verdi.

"SENİNKİ BİRAZ RİYAKARLIK OLDU"

İmamoğlu, sözlerinden sonra vatandaşın eline dokununca vatandaştan "Seninki biraz riyakarlık oldu" karşılığını aldı. İmamoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Turan Şahin:

amca, bu işleri sorgulamak kime mahsus?

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Turan Şahin:

amca din ile inanca karışılmaz,ayrım yapılmaz,soru sorulmaz,sen kendi inancını sorgula,sorgulamak Allah a mahsustur,ayıp yapıyorsun amca,

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Yusuf Sezer Korkmaz:

Amca sonuna kadar haklı. Seçimden önce hiç böyle namaza gittiğini duymuyorduk. Ne hikmetse seçim dönemi başladı bu sevdan.

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Ozan Polat:

Meeeeeeeeeeee

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Firat Tas:

Boş yapmiş yaşlı amca

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sade vatandaş:

sakalı bıyığı olmayanı müslümandan saymayanlar sakal bıyık bırakmakla veya camide görünmekle müslümanlık olmaz vakit namazlarına değil ama cuma namazlarına gittiğine bu ve öte dünyada şahitlik yaparım kul millet yetim hakkı yiyen milletin malını çalan çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çeken bunlara arka çıkan bir müslümana gıybet edip iftira eden kul millet hakkına girer ne yaparsa ne kadar ibadet ederse etsin hakkına girdiklerinden helallik almadıkça cehennemde günahları kadar yanmaya mahkümdür

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YILDIRAY YILDIRIM:

CUMA namazına 50-100 araçlık konvoyla gidenleri görmeyenler de dilsiz şeytandır. NAMAZ kılıyorum diye haberi yokmuş gibi resim çektiriip sosyal medyada paylaşanlara ne demeli peki?

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Eren Aydın:

“İnsanlara dinin ne, namazın var mı, oruç tutuyor musun? ” gibi Allah’ın soracağı soruları sormayacaksınız! İnsanlara aç mısın, ne ihtiyacın var, bir sorunun var mı? gibi kulun kula soracağı soruları soracaksınız.” Fatih Sultan Mehmet

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D:

Kendine Müslümanım diyen herkes müslümandır. Cami yer yüzündeki bütün kulların uygun bir şekilde girmeye hakkı olan bir yerdir. Aksini iddia eden sadece günaha girer. Camiler Allah'ın evidir. Bütün gönüllere açıktır.

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tahsin bueyuekkol:

Cünkü oyunuz gerekiyo devlet malini yemeye. Boş boş beklemeyin

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