'Camide bira içilmedi' diyen Fuat Yıldırım, meclise giremedi

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başındaydı ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Milletvekilliği seçimleri ise netleşmeye başladı. Gezi parkı olaylarıyla hafızalar kazınan Fuat Yıldırım, CHP'den İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Fuat Yıldırım, partisinin İstanbul'da yeteri kadar oy alamaması nedeniyle meclise giremedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanlamıştı.