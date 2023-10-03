Çameli Belediye Başkanı Azerbaycan'da Doğal ve Akıllı Şehirler Forumuna Katıldı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'da düzenlenen Doğal ve Akıllı Şehirler Forumuna katıldı. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Başkan Arslan, Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'da 53 ülkeden 110 temsilcinin katıldığı Doğal ve Akıllı Şehirler Forumuna katıldı. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Başkan Arslan, Ermenilerden kurtarılan Karabağ bölgesinde incelemelerde bulundu.

Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan'da düzenlenen ve 53 ülkeden 110 temsilcinin bulunduğu Doğal ve Akıllı Şehirler Forumu programına katılım sağladı. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tanışıp sohbet etme imkanı bulan Başkan Arslan, program çerçevesinde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesi ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde ziyarette bulundu. Başkan Arslan, Doğal ve Akıllı Şehirler Forumunun son günündeyse "Birleşmiş Milletler Habitat Toplantısı" etkinliğine katıldı.

Azerbaycan programı sonrasında bir açıklama yapan Başkan Arslan, "Azerbaycan Ulusal Kent Forumu etkinliğine bizleri davet eden ve Türk misafirperverliğini en güzel şekilde göstererek bizleri misafir eden Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ