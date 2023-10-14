Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gaziantep'e geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'e çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere geldi. Bakan Işıkhan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya gelerek valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan Gaziantep'te

GAZİANTEP - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya gelerek valilik şeref defterini imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın, Gaziantep temasları çerçevesindeki ilk durağı Gaziantep Valiliği oldu. Bakan Işıkhan, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan'a AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül ile Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin de eşlik etti.