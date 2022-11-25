Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener, gözyaşlarına hakim olamadı
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Fox TV'de Çağla Şıkel İle Yeni Bir Gün programına konuk olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV ekranlarında Çağla Şıkel'in konuğu oldu. Programda Atatürk'ün çok sevdiği Selanik Türküsü'nün çalınmasını isteyen Akşener, türküyü dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
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