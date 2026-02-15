AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün bölgemizde, dünyada öyle gelişmeler gerçekleşiyor ki belki de vereceğimiz kararlar, ortaya koyacağımız irade, yüz yılların şekillenmesine vesile olacak." dedi.

Büyükgümüş, Gaziantep'teki otelde düzenlenen "Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı"nda yaptığı konuşmada kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ak Parti davasında hiyerarşiye yer olmadığını ifade eden Büyükgümüş, "Bizim açımızdan, kabine üyelerimizden mahalle başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan sandık yönetim kurulu üyelerimize kadar her birimiz davamızı, mücadelemizi yükseltmek için bir görevinin olduğuna inanırız ve hasbelkader işgal ettiğimiz görevlerimizi, davamızı yüceltmek için gerekli olan sorumlulukların yerine getirileceği yerler olarak düşünürüz. Bugün, bu anlayışla hep birlikte samimi bir aile ortamında gerçekleştirdiğimiz istişarelerimizin kapanış programında bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin teşkilat anlayışının temelinde istişare kültürünün yer aldığını belirten Büyükgümüş, "Bugün bölgemizde, dünyada öyle gelişmeler gerçekleşiyor ki belki de vereceğimiz kararlar, ortaya koyacağımız irade, yüz yılların şekillenmesine vesile olacak. İşte bu vizyonla, bu sorumlulukla AK Parti teşkilatlarında görev aldığımız bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Muhalefeti eleştiren Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasette mücadele, siyasette rekabet milletimize hizmetle olur. AK Partimiz ilk kurulduğu günden beri bunu söylüyoruz ama maalesef gördüğümüz tablo, her geçen yıl, her geçen seçim, seviyesi biraz daha düşen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Düştükleri bu siyasetsizliği, bu seviyesizliği işte Meclisi karıştırarak, sokakları karıştırarak aşmaya çalışıyorlar. Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin bu siyasetsizliğine, içine düştüğü bu girdaptan köklü geçmişiyle siyasi bir hareket olarak bütün varlığını bir avuç yolsuzluk düşkününü aklamaya çalışmasından mutlu değiliz. Karşımızda kendi kalibremizde, kendi sıkletimizde bir rakip görmek istiyoruz. Ayrıca bu içine düştükleri durumun en başta kendilerine zarar verdiğini gözlemliyoruz. Biz milletimizi nasıl daha yüksek bir heyecanla bir araya getirebiliriz, bunun derdinde olan bir siyasi hareketiz ama karşılaştığımız her noktada maalesef siyaset seviyesinin çok daha aşağılara düştüğü bir tablo görüyoruz."

Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ve çevre illerden milletvekilleri, il başkanları ile diğer partililer katıldı.