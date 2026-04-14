AK Parti'li Büyükgümüş'ten, Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na ilişkin haberleri eleştirerek, katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenen toplantıda, yalnızca bölgedeki 8 ilin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de gerçekleştirilen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddiaların gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibaret olduğunu belirtti.

"Söz konusu toplantı, katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır." bilgisini veren Büyükgümüş, bu çerçevede salon düzeninin de toplantının niteliğine uygun şekilde planlandığını kaydetti. Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gün, aynı salonda, iki saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir."